Fotoğrafının yanlış kullanılmasına itiraz eden Kübalı kadına Twitter'dan sansür

Bir Kübalı kadının Devrim'i savunmak için eyleme katıldığı anda çekilen fotoğrafı BM tarafından "Kübalı hükümet karşıtı eylemci" çerçevesinde paylaşılırken söz konusu kişi buna tepki gösterdi. Öte yandan bunun üzerine Twitter'sa Kübalı kadının hesabını sansürledi.

"BM İnsan Hakları"nın resmi Twitter hesabı, Betty Pairol isimli Kübalı kadının Devrim'i savunma eylemleri esnasında çekilmiş bir fotoğrafını "Küba: BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet,Hükümeti, zorlu ekonomik durum nedeniyle protestocuların şikayetlerini ele almaya çağırıyor ve temel özgürlükleri kullandıkları için gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor" ifadeleriyle paylaştı. BM İnsan Hakları Komisyonu aynı görseli kendi sitesinde de kullandı.

Söz konusu paylaşım.

Öte yandan Pairol, resminin kullanılmasına tepki götererek "#Küba'daki suçluların ve vandalların protestolarının sembolü olarak resmimin kullanılmasını ve manipüle edilmesini şiddetle kınıyorum. Mücadeleye devam ediyoruz, yaşasın Devrim. #NoMasBloqueoACuba (Küba'ya Ablukaya Son)" ifadelerini kullandı.

Denuncio enérgicamente el uso y la manipulación de mi imagen como símbolo de las protestas de los delincuentes y vándalos en #Cuba. Somos continuidad, viva la Revolución.#NoMasBloqueoACuba #Abdala — Betty Pairol Quesada (@BettyPairol) July 16, 2021

Ancak Kübalı kadının hesabı, gösterdiği tepkiden kısa bir süre sonra Twitter tarafından "Sınırlandırıldı".

Twitter Kübalı kadının hesabını "sınırlandırdı"

Twitter'ın hesabı sansürlemesine karşın gelen tepkiler üzerine "BM İnsan Hakları"nın resmi Twitter hesabı paylaşımını kaldırdı ve sitesinden fotoğrafı sildi.

Öte yandan söz konusu fotoğrafın satın alındığı platformdaysa Kübalı kadının "hükümete destek olmak için" yürüdüğü belirtiliyor. Bu söz konusu resmin bilinçli bir şekilde farklı bir metinle servis edildiğine işaret ediyor.

Öte yandan Küba'yı hedef alan dezenformasyon kampanyalarında karşı-devrimcilerin fotoğrafları bilinçli olarak kullanılmıyor. Bunun sebepleri arasında "eylemlerin" oldukça düşük katılımla gerçekleşmesi (en kalabalık hükümet karşıtı eylemde katılımcı sayısı 300'ü aşamamıştı) ve genellikle yağmayla vandalizm içermeleri yatıyor. Batı medyası, ABD merkezli sosyal medya trolleri ve robotlarıyla propaganda kanallarıysa söz konusu eylemlerin görselleri yerine ABD'de çekilen fotoğrafları veya Küba Devrimi'ne destek eylemlerini "Hükümet karşıtı eylemler" ifadeleriyle servis ediyor.