AB en kötü senaryoya hazırlanıyor: 'Gaz akışı tamamen durabilir'

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Kuzey Akımı-1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışıyla ilgili tüm senaryoların ele alındığı belirtildi. AB'nin açıklamasında, boru hattının bakımının sona ereceği Perşembe günü gaz akışının tekrar başlamaması durumunun da ele alındığı söylendi.

Avrupa Komisyonu basın açıklamasında, "Olası her senaryo üzerinde çalışıyoruz ve acil durum planlamasını hesaba katmamız gereken senaryolardan biri, akışın yeniden başlamama olasılığıdır" denildi.

'Gaz akışı yeniden başlamayabilir'

Wall Street Journal'ın haberinde, Avrupa Bütçe Komiseri Johannes Hahn, Kuzey Akımı-1'in "10 günlük yıllık bakımının sona ermesinin ardından gaz akışının yeniden başlamayacağını" öngördüğünü söyledi.

Hahn, "Gaz akışının bir daha sağlanmayacağı varsayımı üzerinde çalışıyoruz" dedi. Avrupa Komisyonu'nun kış mevsimi için gaz arzı acil durum planında Rus gaz akışının tamamen durdurulabileceği varsayımının bulunduğu ifade edildi.

'En kötü senaryoya hazırlanıyoruz'

Johannes Hahn açıklamasının devamında, "Mümkün olan en kötü senaryo üzerinde çalışıyoruz. Bu senaryo ve dolayısıyla varsayım, Gazprom'un artık Avrupa'ya gaz tedarik etmeyeceği. Kışa hazırlık planlarımızı mümkün olan en kötü senaryoya dayandırıyoruz" yorumunu yaptı.

AB'nin doğalgaz talebi azaltma planı

Avrupa Komisyonu yarın AB ülkelerinin gaz talebini nasıl azaltabileceklerine ilişkin planları yayımlayacak.

Reuters'in haberine göre, AB planı taslağında ülkelerin şirketlere gaz kullanımını kesmeleri için mali teşvikler başlatmasını ve sanayi kuruluşları ile enerji santrallerini diğer yakıtlara geçmeye teşvik etmek için devlet yardımını kullanmasını önerisi bulunuyor.

Gazprom: Garanti veremeyiz

Gazprom tarafından yapılan açıklamadaysa, Avrupa'daki müşterilere "olağanüstü" koşullar nedeniyle gaz tedarikinin garanti edilemeyeceği söylendi. Gazprom'un açıklaması, Kuzey Akım-1 boru hattını yeniden başlatmayacağına dair tartışmalara neden oldu.