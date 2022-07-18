AB Komisyonu Başkanı doğalgaz için Azerbaycan'da

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu duyurdu.

Leyen, ”Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'a geldim. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını iki katına çıkarmak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Leyen Aliyev ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Azerbaycan ile birlikte çalışarak Orta Asya ve ötesi ile bağlantı kurmak istediğini söyledi.

Leyen, AB'nin "güvenilir gaz tedarikçilerine yöneldiğini" belirtti.

AB - Azerbaycan anlaşması

AB Komisyonu Başkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz arzını sağlayan Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesi iki katına çıkarılacak.

Leyen yaptığı açıklamada Azerbaycan anlaşmasının, "Bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber" olduğunu söyledi.