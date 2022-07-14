AB'den doğalgaz talebi azaltma planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sanayiyi daha az enerji kullanmaya ve üye ülkeleri gaz talebini kış öncesinde azaltmaya teşvik edecek bir plan hazırlıyor. Reuters'ın aktardığı taslak plana göre AB, üye ülkelere sanayi kuruluşları ve enerji santrallerine gaz harici yakıtlara geçmelerini teşvik etmek için sübvansiyon oluşturmanın yanı sıra doğalgaz kullanımını azaltmak üzere şirketlere destek sunmalarını önerecek.

Planda, tüketicileri daha az ısıtma ve soğutma kullanmaya teşvik etmeye dönük kampanya başlatılması çağrısı yer alacak. Halihazırda doğalgaz kıtlığı nedeniyle alarm veren sanayi kuruluşlarını teskin etmek için hazırlanan tedbirler, büyük çaplı işletmelerin daha az doğalgaz kullanımı karşılığında kamu ihaleleriyle ödüllendirilmesini içeriyor.

Ayrıca plan, enerji krizinin şiddetlenmesi durumunda hangi endüstrilerin öncelikli olarak kapatılacağının tespit edilmesini talep ediyor. Diğer yandan AB mevzuatına göre haneler "korunan müşteri" sınıfında ve kesintilerden en son etkilenen taraf olacağı belirtildi. Plan doğrultusunda ofis ve alışveriş merkezlerinden zorunlu olarak ısıtma ve soğutma limitleri uygulamaları bekleniyor.

Planın önümüzdeki hafta, 20 Temmuz tarihinde kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.