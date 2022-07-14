Almanya'da doğalgaz fiyatları en az üç katına çıkacak

Almanya'da enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı, doğalgaz fiyatlarının en az üç kat artacağı uyarısında bulundu. Küresel düzeyde enerji tedariki sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşı, doğalgaz fiyatlarındaki ana artış sebepleri olarak ön plana çıkıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, kurumun başkanı Müller, halihazırda doğalgaz için senede bin 500 avro ödeyen bir kişinin, ileride 4 bin 500 avro veya daha fazla ödemesinin "oldukça gerçekçi" olduğunu söyledi ve tüketicilere finansal ve teknik önlemler almalarını tavsiye etti. Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, Almanya'daki kombilerin neredeyse yarısının doğru ayarlanmadığını ve küçük bir masrafla "büyük bir tasarruf etkisi yaratılabileceğini" iddia etti.

Gazprom: Gaz akışı garanti değil

Gazprom dün yaptığı açıklamada Kanada'da tamire alınan Siemens türbin motorunun Rusya'ya iade edilmesi için gerekli evraklarının olmadığını ve bu yüzden gaz akışını garanti edemeyeceklerini belirtmişti.