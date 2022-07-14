Gazprom'dan 'gaz türbini' açıklaması: Gaz akışı garanti değil

Rus enerji tekeli Gazprom, Almanya'ya da doğalgaz akışını sağlayan Kuzey Akım boru hattındaki Siemens gaz türbinleri hakkında açıklama yayımladı. Alman menşeili Siemens, gaz türbinlerini bakım ve onarımı için Kanada'ya göndermişti. Ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlar sebebiyle gaz türbinleri Gazprom'a teslim edilemedi. Kanada ve Almanya hükümetleri konu hakkında görüşmelere devam ediyor.

Gazprom dün yaptığı açıklamada Kanada'da tamire alınan Siemens türbin motorunun Rusya'ya iade edilmesi için gerekli evraklarının olmadığını ve bu yüzden gaz akışını garanti edemeyeceklerini belirtti.

Gazprom sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazprom, Siemens'in Portovaya CS için gaz türbini motorunu, motorun şu anda onarımda olduğu Kanada'dan çıkarmasını sağlayacak herhangi bir belgeye sahip değildir. Bu koşullar altında, Kuzey Akımı gaz boru hattı için kritik öneme sahip bir tesis olan Portovaya CS'nin güvenli işletimi ile ilgili daha fazla gelişme hakkında objektif bir sonuca varmak imkansız görünüyor" yorumunu yaptı.

Gazprom gaz türbini motorunu teslim alamadığı için Almanya'ya doğalgaz arzını büyük oranda azaltmıştı. Ayrıca şirket Kuzey Akımı boru hattını 11 Temmuz itibariyle 10 günlüğüne kapatarak, "planlı" olduğunu belirttiği bir bakım çalışması başlattığını duyurmuştu.