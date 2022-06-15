Siemens gaz tribünlerini Gazprom'a teslim edemedi, Almanya'ya gaz arzı düştü

Rusya'ya bağlı Gazprom şirketi parça tedariğinin aksaması nedeniyle Kuzey Akımı boru hattından Almanya'ya doğalgaz tedariğini azaltmak zorunda kaldı. Reuters'in haberine göre, Almanya menşeli elektronik şirketi Siemens tarafından tamiratları yapılmak üzere Kanada'ya götürülen gaz tribünleri, Kanada'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında, Gazprom'a teslim edilmedi.

Siemens Energy'nin konuya ilişkin açıklamasında “Kanada tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle, Siemens Energy'nin tamiratı yapılmış gaz türbinlerini Gazprom'a teslim etmesi şu anda imkansız. Almanya ve Kanada hükümetleri sorun hakkında bilgilendirildi. Uygulanabilir bir çözüm üzerinde çalışılmaktadır" denildi.

Gazprom, Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesi üzerine, Nord Stream boru hattı üzerinden gaz teslimatında kesintiye gidildiğini duyurdu. Gazprom doğalgaz arzının 167 milyon metreküpten günde yaklaşık 100 milyon metreküpe düştüğünü açıkladı.