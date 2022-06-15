AB, İsrail ve Mısır arasında üçlü doğalgaz anlaşması imzalandı

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla ile bir araya gelerek, üçlü doğalgaz anlaşması imza törenine katıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, “Bu tarihi anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak” dedi.

İsrail Enerji Bakanlığı, imzalanan anlaşma ile İsrail gazının ilk kez Avrupa'ya “önemli ölçüde” ihracatına izin verileceğini açıkladı.

AB geçtiğimiz yıl doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan ithal etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı alan AB, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma kararı doğrultusunda alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerji konusunda görüşmek üzere 2 gün önce İsrail'e gitmişti.