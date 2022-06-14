İsrail: Ortadoğu'da İran'a karşı ABD liderliğinde bir güç oluşturulmalı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2020 yılında ABD desteğiyle oluşturduğu diplomatik hamleyle birlikte Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün'le olan güvenlik bağlarının geliştiğini belirterek, bu işbirliğini genişletmek için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Reuters'in haberine göre, Biden'ın bölgeyi ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından konuşan Gantz, "İran'ın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyulan şey sadece işbirliği değildir, aynı zamanda Amerikan liderliğiyle birlikte tüm tarafları güçlendirecek bölgesel bir güç birikimi kurulmalıdır" dedi. Gantz, İsrail vatandaşlarının güvenliği adına bu konuda sürekli çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz arasında, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği belirtilirken, Suudi devlet televizyonuna göre Biden, Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle bir zirveye katılacak.