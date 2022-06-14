Kolombiya'da ABD ordu kartını açtı, darbe tehdidi masada

Kolombiya'da Pazar günü yapılacak seçimler öncesi yayımlanan anket sonuçlarında, solcu aday Gustavo Petro, aşırı sağcı Rodolfo Hernandez'in önünde görünüyordu. Gustavo Petro'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası galibiyetinden memnun olmayan ABD destekli Kolombiya Ordusu ve polisi, Petro'nun kazanmasından "endişe" duyduklarını ifade ettiler.

Ordu yetkililerinden tehdit niteliğinde açıklama

Reuters'e konuşan Kolombiya Silahlı Kuvvetleri ve Kolombiya Polis Gücü'nden yetkililer, Gustavo Petro'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde önemli değişikliklerle karşılaşacaklarından dolayı endişe duyduklarını söyledi. Haberde, özellikle polis gücünün Petro'yu desteklemediğini ifade edildi. Kolombiya ordusundan yetkiler, "Gustavo Petro'nun seçilmesinin, özellikle uyuşturucu üretimine karşı mücadelede, ABD'nin ve uluslararası toplumun işbirliğini etkileyebileceğini" söyledi.

Kolombiya, Latin Amerika'da savunmaya en fazla para harcayan 2. ülke

Kolombiya, 2022 bütçesinin yüzde 12'sini (yaklaşık 11 milyar dolar) savunmaya harcamayı planlarken, Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra en büyük savunma bütçesi olan ülke konumunda. Gustavo Petro, askeri düzeni eleştirirken, savunma bütçesini de azaltmayı planladığını söylemişti.

İnsan haklarını ihlal eden askerler sivil mahkemelerde yargılanabilir

Kolombiyalı gerilla örgütü M-19'un (19 Nisan Hareketi) da eski bir üyesi olan Gustavo Petro seçilmesi halinde, insan hakları ihlalleriyle suçlanan askerlerin, daha hafif cezalar veren askeri mahkemeler yerine sivil mahkemelerde yargılanacaklarını belirtmişti. Kolombiya ordusu askerlerinin son yıllarda, 6 binin üzerinde sivili "yanlışlıkla" öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Polis örgütü tekrar yapılandırılacak, zorunlu askerlik kaldırılabilir

Gustavo Petro ayrıca, ülkede uyguladığı şiddetle çokça eleştirilen çevik kuvvet ekibinin dağıtılması da dahil olmak üzere, polis gücünün tamamen yapılandırılacağını taahhüt etti. Petro geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ordunun işlevi savunmadır ve polisin işlevi hak ve özgürlükleri korumaktır" demiş, erkekler için zorunlu askerlik hizmetini sona erdirerek, silahlı kuvvetleri profesyonelleştirmeyi planladığını da sözlerine eklemişti.

Rakibi orduyu güçlendirmeyi vaat ediyor, ordu Petro'nun olası zaferinden memnun değil

Petro'nun vaatleri, askeri teçhizatı modernize edeceğini, ortak operasyonları destekleyeceğini ve orduda maaşları artıracağını söyleyen aşırı sağcı rakibi Rodolfo Hernandez'in vaatleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Reuters'e konuşan bazı politikacılar ve patronlar, Petro'nun potansiyel zaferinin ordu içerisinde isyana ve ülkede darbeye yol açabileceği ifade ettiler. Ancak ordu içerisindeki yetkililer bu olasılığın olmadığını iddia ettiler.