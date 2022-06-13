Kolombiya'da anketlerde 'sol ittifakın' adayı önde

Kolombiya'da Mayıs ayı sonunda gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yeterli olan yüzde 50 oyu elde edemezken, sol ittifak Tarihi Pakt'ın adayı Gustavo Petro yüzde 40 üzerinde oy almıştı.

19 Haziran'da yapılması planlanan ikinci tur öncesi düzenlenen anket sonuçlarına göre, Gustavo Petro aşırı sağcı rakibi Rodolfo Hernandez'in 10 puan önünde bulunuyor.

Telesur'un haberine göre, Yanhaas'ın düzenlediği ankette, seçimlerin ikinci turuna ilişkin olarak Petro'nun oy oranı, bu ayın başlarında yapılan araştırmaya göre üç puan yükselirken, Rodolfo Hernandez'in oy oranı altı puan düştü. Anket sonucuna göre, Antioquia ve Eje Cafetero gibi bölgelerde Petro lehine oy verecek olanların oranı yüzde 29'dan yüzde 34'e yükseldiği, Hernández içinse yüzde 49'dan yüzde 42'ye düştüğü belirtildi.

29 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde Gustavo Petro yüzde 40,34 oranında oy alırken, Rodolfo Hernández yüzde 28,17 oranında oy almıştı. Petro ve Hernandez arasında gerçekleşecek Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimleri, 19 Haziran Pazar günü düzenlenecek.