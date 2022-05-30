Kolombiya'da seçimler ikinci tura kaldı: Solun adayı önde

Pazar günü Kolombiya'da düzenlenen seçimlerde hiçbir aday yeterli olan yüzde 50 oyu elde edemezken, sol ittifakın adayı Gustavo Petro yüzde 40'ın üzerinde oyla açık ara en çok oy alan aday oldu.

Aşırı sağcı aday Rodolfo Hernandez'se yüzde 27 civarında oyla ikinci aday oldu. Adayların hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanamadığı için 19 Haziran'da ikinci tur yapılacak.

Öte yandan yüzde 23 oyla üçüncü olan aday sağcı aday Federico Gutierrez, ikinci turda Hernandez'i destekleyeceğini söyledi. Gutierrez Pazar günü yaptığı açıklamada, "Ülkeyi kaybetmek istemediğimizi kamuoyuna ifade etmek istiyorum ve bu yüzden… 19 Haziran'da Rodolfo'ya oy vereceğim." dedi.

Petro başarılı olursa, Kolombiya tarihinde ilk kez bir sol siyasi hareket iktidara gelmiş olacak. 62 yaşındaki Petro, daha önce Bogota belediye başkanı olarak görev yapmış ve iki kez sürgüne gitmeye zorlanmış bir iktisatçı ve eski gerilla. Petro, seçim kampanyası sırasında, Kolombiya'nın Venezuela'ya ABD'nin "atadığı" kukla Juan Guaido'yu tanımayı bırakmasını ve 2019'da kopan Karakas ile diplomatik bağları yeniden kurma sözü verdi.

Kamucu bir kalkınma modeli hedefleyen Petro ayrıca Kolombiya'nın ABD ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasının koşullarını gözden geçirme sözü verdi.

Sağın adayı: Nazi sempatizanı müteahhit

İkinci turda solun adayına karşı yarışacak olan Hernandez, Batı basını tarafından "popülist aday" olarak resmediliyor. Ancak aşırı sağcı Hernandez, Nazizme olan inancını ve sevgisini daha önce dile getirmekten çekinmeyen bir figür. "Milyoner inşaat patronu" şeklinde kendi reklamını yapan Hernandez hakkında, Bucaramanga belediye başkanlığı yaptığı sırada çöp toplama ihalesinde yolsuzluk yaptıığı suçlamasıyla açılmış bir soruşturma mevcut.

Rodolfo Hernandez, 2016'da Kolombiya menşeli RCN Radio'da katıldığı bir programdaysa "Büyük bir Alman düşünürün hayranıyım. Adı Adolf Hitler." demişti. Tepkiler üzerine önce "Bir Hitler'in ne dediğine kulak verin" diyerek kendisini savunan Hernandez adaylığını açıkladığı 2021'de resmi bir özür yayınlamaya zorlanmış ve aslında "Büyük bir Alman düşünür" derken Albert Einstein'ı kastettiğini iddia etmişti.

Bununla birlikte, ABD menşeli basın tarafından 'popülist' etiketiyle aşırı sağcı karakteri gizlenmeye çalışılan Hernandez, genel olarak küstah ve tepeden bakan tarzıyla da biliniyor. Hernandez, bir keresinde bir oturum sırasında muhalif bir belediye meclis üyesine tokat attı, inşaat şirketinin itibarını zedelediği için bir adamı öldürmekle tehdit etti ve Kolombiya'daki Venezuelalılarla ilgili olarak, "Venezuela'dan dilenciler, fahişeler ve işsizler geliyor" dedi. Hernandez ayrıca Venezuelalı kadınlarıysa “fakir çocuk yapma fabrikaları” olarak nitelendirmişti.