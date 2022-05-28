ABD'nin Latin Amerika karakolu Kolombiya'da solun kazanma ihtimali güçleniyor

29 Mayıs Pazar günü, Latin Amerika ülkesi Kolombiya, önümüzdeki dört yıl için cumhurbaşkanını seçecek. Bu seçimlerde solun adayının kazanma şansının yüksekliği dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir adayın salt çoğunluğu, yani geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde etmesi gerekiyor, ancak şu anda anket sonuçlarına göre hiçbir aday ilk turda bu koşulu sağlayamıyor. Fakat iki tur için de yapılan tüm anketlerde sol ittifak Pacto Histórico'nun (Tarihi İttifak) adayı en çok desteği alan aday olarak öne çıkıyor. Gustavo Petro'nun Pazar günü oyların yüzde 40'ından fazlasını alması beklenirken, Celag'ın anketine göre ona en yakın aday olan aşırı sağcı Federico Futiérrez'ie olan destekse yüzde 25'in altında seyrediyor.

Celac'ın 1. tur ve 2. tura göre anket sonuçları

Öte yandan ankete katılanların 4’te 3’ü Petro’nun seçilmesini önlemek için seçime hile karıştırılacağından endişeleniyor.

Tarihi İttifak lideri Gustavo Petro'nun vaatleri arasında eşitlik bakanlığı kurulması, kadınların kamu kurumlarında yüzde 50 oranında temsil edilmesi ve sürdürülebilir bir ulusal kalkınma programı bulunuyor.

Uyuşturucu kartelleri Petro'dan rahatsız

Kolombiya'nın en önde gelen Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda hükümet destekli uyuşturucu kartelleri tarafından ölümle tehdit ediliyor. Seçim kampanyası bu hafta başında sona ererken, Mayıs başında gelen tehditler sonrasında Petro, kurşun geçirmez kalkanlarla mitinglere çıkmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Gustavo Petro, Cúcuta'da bir mitingi düzenliyor. 5 Mayıs 2022.

İktisatçı kökenli Petro’nun Cumhurbaşkan Yardımcısı Adayı Francia Márquez’se ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Tarihi İttifak'ın Cumhurbaşkanı Adayı Gustavo Petro ve Yardımcısı Francia Márquez

Ülkede siyasi cinayetlerse seçimler öncesinde artmış durumda. Kolombiya merkezli sivil toplum örgütü İndepaz'a göre 13 Nisan itibarıyla paramiliter örgütler tarafından solcuları hedef alan 40'ın üzerinde katliam gerçekleştirildi. ABD yancısı Ivan Duque hükümeti ve yandaş medyaysa, yüksek düzeydeki şiddetten solcuları sorumlu tutuyor. Nisan ayında yapılan bir anket, Kolombiyalıların sadece yüzde 9,9'unun mevcut Cumhurbaşkanı Duque'u desteklediğini, yüzde 82,8'inin ise hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu göstermişti.

Komünistler nasıl yaklaşıyor?

Tarihi İttifak'ın üyeleri arasında Kolombiya Komünist Partisi (PCC) de yer alıyor. PCC ittifakın en etkin bileşenlerinden biri konumundayken, FARC'ın devamcısı olarak görülen COMUNES'se ittifakın üyesi değil, ancak dışarıdan destekliyor.

❤️🇨🇴 Que viva la Bogotá Humana, se llama Francia Márquez y quiero que sea su Vicepresidenta, me llamo Gustavo Petro y quiero ser su Presidente. El próximo domingo cambiaremos la historia de Colombia.

¡Vamos a votar por el cambio este 29M!#FranciaVicepresidenta #PresidentePetro pic.twitter.com/6hL7vBMy3c — Partido Comunista ☭ (@notipaco) May 24, 2022

COMUNES, Tarihi İttifak'ı devrimci bir proje olarak görmezken Petro'nun kamulaştırma adımlarında cesur davranmayacağı yönünde sinyaller verdiği eleştirisinde bulunuyor. Fakat COMUNES, Tarihi İttifak'ın diğer Latin Amerika ülkelerinde var olan sol iktidarlar gibi geniş bir cephe figürüne yakın olduğunu belirtirken ülkeyi değiştirmek isteyenlerin bir araya gelmesi gerektiğini savunuyor.

Petro'nun adaylığını ve Tarihi İttifak'ı olumlu karşılayan COMUNES, 5 Mayıs'ta yayınladığı bir değerlendirmede "Solun rolü, küskün bir muhalefet figürü olmamalı, fakat Petro'yu körü körüne takip etme de olmamalıdır" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin "NATO dışı en yakın müttefiki" ilan ettiği Kolombiya'da Tarihi İttifak adayı Gustavo Petro'nun seçimleri kazanması durumundaysa ülkenin ABD'ye bağlı dış politikayı geride bırakabilmesi ve emperyalizmin hedefindeki ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Pazar günü hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, 19 Haziran'da ikinci tura geçilecek. İlk turda en çok oyu alan iki aday bu turda yarışacak.