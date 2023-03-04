6'lı Masa dağıldı: Neler oldu, kim ne dedi?

6'lı Masa'nın 2 Mart'taki aday gündemli toplantısı kriz konusu oldu ve İYİP masan ayrıldı.

Akşener dün yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullanarak partisinin masadan çekildiğini duyurdu.

Peki, neler oldu, buraya nasıl gelindi?

Sürpriz yok...

İYİP cephesinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği uzun süredir biliniyordu.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "kazanacak aday" çıkışıyla başlattığı karşı hamle İmamoğlu ve Yavaş adımlarıyla sürmüştü.

Akşener'in İmamoğlu davası sonrası verdiği fotoğraf krizi derinleştirirken, AKP medyası ise hemen hemen her gün İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu gündeme getirmişti.

Sonuç olarak 2 Mart'taki toplantıda bu durum açıklıkla dile gelirken, Akşener, 4 parti liderinin Kılıçdaroğlu'nu aday olarak işaret etmesi sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ın ismini açıkça gündeme getirdi, bu talep Kılıçdaroğlu tarafından reddedilince de masadan çok sert sözlerle ayrıldı.

Akşener açtı ağzını yumdu gözünü

Akşener, 6'lı Masa'yı sonlandıran basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, "En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir, devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt 'genişleme' oldu

"Hiç merak etmeyin, tüm taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" diyerek Akşener'in çıkışına ilk yanıtı veren Kılıçdaroğlu, devamında ise masanın genişlemesini konu etti: "Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum ne için bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir, birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır."

İmamoğlu ve Yavaş'tan net açıklama

Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, tüm gün süren sessizliğin ardından akşam geç saatlerde Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.

İmamoğlu ise, "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağından Akşener'e çağrı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değindi.

Destici, şunları söyledi:

"Başından beri İyi Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti.

Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İyi Parti, Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim."

İYİP'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından yayınladığı video mesaja yanıt İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır."

Kemal Okuyan: CHP'deki dengeleri değiştirecek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadaki diğer parti liderlerini ağır sözlerle eleştirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptığı sözlerini değerlendirdi.

Okuyan, "Evet, şimdi taşlar yerine oturacak konusu, tahminimce önümüzdeki dönem Türkiye'de bütün siyasi dengelerde değişiklik olacak ama başka bir şey daha olacak: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki dengeler de değişecek. Bu çok net. Çünkü açık ki bugün Meral Hanım’ın iki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının ismini açıktan zikretmeye cesaret etmesi, normal karşılanabilecek bir şey değil. Dolayısıyla o ifadede ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle ilgili bir boyut da görüyorum." dedi.

İYİP'ten Cumhur İttifakı yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerden İYİP'le işbirliği yapılabileceğine dair mesajlar gelmişti.

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİP'in Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" dedi.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için neler talep ettiğini açıkladı

6'lı Masa'dan kalkan Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebilmeyi bazı şartlara bağladığı öne sürüldü.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Akşener, Parlementer Sisteme geçilene kadar kendisi tek ve tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almak istedi. Akşener’in 6’lı Masa’da oturan CHP hariç diğer partilere birer bakanlık verilmesi, geri kalan bakanlıkların ise İYİP ve CHP arasında paylaştırılması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Seçimde ise diğer partilerin CHP’nin listesinden seçime girmesini isteyen Akşener, kendilerine liste konusunda dokunulmamasını istedi. Altı aydır bu konularda ısrarcı davranan Akşener’in bu süre zarfında komisyonlara da katılmadığı öğrenilirken, taleplerinin 6’lı Masa’yı oluşturan diğer partiler tarafından kabul görmediği öğrenildi.