Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için neler talep ettiğini açıkladı

6'lı Masa'dan kalkan Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebilmeyi bazı şartlara bağladığı öğrenildi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Akşener, Parlementer Sisteme geçilene kadar kendisi tek ve tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almak istedi. Akşener’in 6’lı Masa’da oturan CHP hariç diğer partilere birer bakanlık verilmesi, geri kalan bakanlıkların ise İYİP ve CHP arasında paylaştırılması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Seçimde ise diğer partilerin CHP’nin listesinden seçime girmesini isteyen Akşener, kendilerine liste konusunda dokunulmamasını istedi. Altı aydır bu konularda ısrarcı davranan Akşener’in bu süre zarfında komisyonlara da katılmadığı öğrenilirken, taleplerinin 6’lı Masa’yı oluşturan diğer partiler tarafından kabul görmediği öğrenildi.