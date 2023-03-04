İYİP'li Aydın: 'Masadan kalkma gibi bir durum yok' demedim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Genel İdare Kurulu'nu toplantısının ardından, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı önerisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini açıklamıştı.

Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı önermişti.

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'a konuşan İYİP Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti masadan çekildi mi" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" karşılığını vermişti.

Çıkan haberlerin ardından Koray Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in basın açıklaması sonrasında yorum soran gazetecilere; 'masadan kalkmadık' şeklinde bir açıklamam olmamıştır. Tam tersine sorulara ısrarla; 'Genel Başkanımızı dinlediniz, ne dediyse o' şeklinde cevap verdim. Kamuoyunun bilgisine sunulur."