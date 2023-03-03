İYİP'li yetkililerden açıklama: 'Masadan kalkma gibi bir durum yok'

Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini açıklayan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Kısa Dalga'nın haberine göre; İYİP'li kurmaylar ise Akşener'in açıklamalarına ilişkin 'masadan kalkmadık, önerilerimizi sunduk' iddiasında bulundu.

İYİP Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti masadan çekildi mi?" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" karşılığını verdi.

İYİP Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise "Masadan 'biz' kalkmadık. Siz de dinlediniz Meral Hanımı... Yorum sizin" şeklinde imalı bir cevap vererek masadan 'İYİ Parti'nin kalkmadığını' ifade etti. Sunat'ın, 'masadan diğer adayların tartışılması sonucu kaldırılmaya mı itildi' sorusunu ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan Akşener'in açıklaması sonrası basına demeç veren İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Aliağıroğlu ise "Masadan kalkmadık, biz aday önerimizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak sunduk. Bunu kamuoyuna açıkladık ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.