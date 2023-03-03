Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Halk TV'nin aktardığına göre, Akşener'in çağrısının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşecek.