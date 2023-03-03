TKP Genel Sekreteri Okuyan: Sahte çözümleri umut diye pazarlamak ve işte sonu!

İYİP Genel Başkanı Akşener'in yaptığı açıklamanın ardından TKP Genel Sekreteri Okuyan 'Piyasanın, uluslararası lobilerin, yobazlığın tutkalı bu kadar' yorumunu yaptı.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldığını duyurduğu açıklamanın ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Halkı oyalamak, sahte çözümleri umut diye pazarlamak ve işte sonu!" yorumunu yaptı.

Okuyan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İlkesiz ittifaklar diyorduk, işitmediğimiz hakaret kalmamıştı. Piyasanın, uluslararası lobilerin, yobazlığın tutkalı bu kadar. Halkı oyalamak, sahte çözümleri umut diye pazarlamak ve işte sonu!" ifadelerini kullandı.

Haber

Akşener: İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmıştır