Akşener: Altılı Masa artık noter masasına dönüşmüştür, İYİ Parti buna boyun eğmeyecektir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısının sonrasında partisinin başkanlık divanı ve milletvekilleriyle gece 3’e kadar toplantı yapan Meral Akşener, bugün de 13:30’da Genel İdare Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener basın toplantısına "En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir, devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" sözleriyle başladı.

"Beş siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önerdi" diyen Akşener, "Biz de Erdoğan'a karşı uzun süredir açık ara önde olduğunu bildiğimiz İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığını önerdik, bu önerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir dille reddedildi. Altılı Masa artık adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır, noter masasına dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

'Karşımıza kim dikilirse dikilsin...'

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Nasıl ki 2017'de milletin kaderini tek bir kişinin iki dudağı arasına mahkum etmek isteyenlerin karşısında durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl ki 2020 yılında milletin tercihlerini ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı yerde duruyoruz. 2023 yılında milletimin cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, pranga vurulan hürriyet için büyük mücadele verirken ceketimi assam aday ederim karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizim seçimimiz dün de belliydi bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim mücadelemiz dün de bugün de aynı.

'Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu önerdik'

5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüş beyan ettiler. Biz 3 yıldır sokaklarda ve meydanlarda sıkça duyduğumuz ve yapılan tüm araştırmalarda da uzun süredir Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu idi. Bu öneri reddedildi.

'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi'

Araştırma yapılması konusundaki görüş ve önerilerimiz paydaşlar tarafından reddedildi. Altılı Masa'nın son toplantısında 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar, milletin kazandığı büyük bir hakikate tercih edilmiştir. Küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Biz İyi Partiyi bu yüzden kurmadık. Bir kez bile önce ben önce İyi Parti demedik. Önce millet, memleket dedik. Verdiğimiz sözden caymadık. Parti çıkarlarını göz ardı edip milletimiz için fedakarlık ettik.

Ya; ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız; ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız! Ya; şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz; ya da trajik bir hikâyede, figüranlık yapacağız! Ez cümle; ya, tarih yazacağız; ya da tarih olacağız!"