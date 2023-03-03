AKP'den 'İYİP' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyor'

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİP'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ettiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu, es kaza pozisyon alsa, bütün kazanımlar berhava olur. Faturasının ağır olacağını biliyorlar" ifadesini kullandı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Aydemir "İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa onun ardından büyük bir hayal kırıklığı çıkacak. İYİ Parti'nin tabanında milliyetçi hassasiyete sahip muhafazakar seçmen ağırlık basıyor. Kılıçdaroğlu, es kaza pozisyon alsa, bütün kazanımlar berhava olur. Faturasının ağır olacağını biliyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki sorulara olumsuz yanıt verdiğini aktaran Aydemir "İYİ Parti, bu süreçte ne İsa'ya ne Musa'ya yarandı. Kendilerini iyi tarif edemediler" diye konuştu.

'2028 yılına kadar ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak'

Aydemir "seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın ne istediğini bildiğini ve adayının net olduğunu" kaydederek, "Cumhur İttifakı'nın siyaset orijininde millet vardır. Milletimiz kararını vermiş durumda. İnşallah çok daha özel bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. 2028 yılına kadar ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak" dedi. (AA)