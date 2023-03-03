'Akşener aday için anket istedi, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu reddetti'

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün yaptığı kritik toplantıdan, “28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” açıklaması gelmişti ancak adayla ilgili uzlaşma olmadığı ortaya çıktı.

Toplantının ardından partisinin genel merkezine giden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri ve danışmanlarıyla yaklaşık 5 saati bulan bir toplantı yaptı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberinde Akşener'in toplantıda yaşananlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdiği, daha sonra da görüşleri dinlediği aktarıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Akşener’in toplantıda verdiği bilgiye göre, Millet İttifakı toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu ifade edildi, Kılıçdaroğlu da söz alarak Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunda ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da içinde yer aldığı, her bir isim için ayrı ayrı kamuoyu araştırması yapılmasını istedi. Farklı firmalarla böyle bir ölçümün ardından birinci gelen ismin aday olarak benimsenmesi önerisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine iki belediye başkanının görevlerinin başında olduğunu, adaylıklarının söz konusu olmadığını belirterek talebi reddetti. Anket önerisine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kesin dille karşı çıktı.

'Adayın bir kamuoyu araştırmasıyla ölçüt konularak belirlenmesine' karşı çıkılmasına Akşener tepki gösterdi. Bunu partisinin yetkili organlarıyla konuşmak istediğini kaydetti. Bunun üzerine pazartesi günü bir daha toplantı yapılması kararı alındı."

Haberde İYİP'te toplantıya katılan bir yetkilinin tutumlarının sürpriz olmadığını belirterek şunları kaydettiği aktarıldı:

“Biz başından bu yana adayın bir ölçüte göre belirlenmesini istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olma gibi bir tutumumuz yok. 2 ay sonra millete sunulacak ismin bugünden yoklamasının yapılmasının nasıl bir sakıncası olabilir. Karşı çıkanlar asıl bunu neden reddettiklerini açıklamalılar. Tüm arkadaşlarımız neden bu talebin reddedildiğini anlamakta zorlanıyor. Kazanacak adayla gidelim, kimin kazanacağını da öncesinde ölçelim istiyoruz. Bugün bir anket kararı alınsa bir haftada sonucu çıkar. Birinci kim gelirse onu aday yapalım."

Millet İttifakı toplantısının ardından parti yöneticileri ile ilk değerlendirmesini yapan Akşener bugün de Genel İdare Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda İYİP'in tutumunun netleşmesi, alınan kararın da Akşener tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.