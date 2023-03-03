İYİP'te toplantı: Akşener açıklama yapacak

İYİP Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılmış, toplantının ardından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."