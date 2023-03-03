"Kılıçdaroğlu Akşener'in adaylarına itiraz etti, 'beşli açıklama' önerdi"

Millet İttifakı'nın "ortak adayda uzlaşı" açıklaması sonrası masaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin geldiği, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in ise kararı parti organlarına taşımak istediği iddia edildi.

Toplantıda konuşulanlara ilişkin kulis bilgilerini aktaran T24 yazarı Murat Sabuncu, Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu önerdiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise hem itiraz ettiğini hem de "Gerekirse beşli imza ile açıklama yapalım" dediğini öne sürdü.

Sabuncu, toplantıda liderler arasında yaşananları şöyle yazdı:

"Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener 'Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi' diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek' dedi. Akşener 'O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım' diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu 'Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır' deyince Akşener 'Ben kalkıp gideyim mi yani' karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı."