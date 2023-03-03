Kulis: 'İYİP'te masadan kalkmanın doğru olduğu konuşuluyor'

Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen Millet İttifakı toplantısı sonrasında yaşananları değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, İYİP'te "masadan kalkma" seçeneğinin konuşulduğunu iddia etti.

Altı liderin imzasının bulunduğu "cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" açıklaması sonrası kulislerde masaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin geldiği, 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun ismini onayladığı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in ise kararı parti organlarına götüreceği kaydedildi.

İYİP milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi

Kritik toplantı sonrası İYİP cephesinden art arda yapılan açıklamalar dikkat çekti. İYİP Milletvekili Ümit Dikbayır "Millet beşten büyüktür" paylaşımında bulundu ancak bir süre sonra paylaşımını sildi.

İYİP Milletvekili Yasin Öztürk de yaptığı paylaşımda Akşener'in geçtiğimiz gün kullandığı "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi.

'CHP blöf yapıldığını düşünüyor'

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİP'te "masadan kalkma" seçeneğinin konuşulduğunu iddia ederken "Anlaşılan CHP İYİP'in blöf yaptığını düşünüyor. İYİP'in ağır toplarının bir kısmı ise masadan kalkmanın doğru karar olduğu konusunda ısrarcı" ifadelerine yer verdi.