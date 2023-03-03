Toplantıda yaşananları aktardı: 'İYİP netleşmezse masa Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebilir'

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü ve adaylığı konusunda uzlaşıldığı iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda toplantıda yaşananları ve İYİP'in ortak cumhurbaşkanı adayına ilişkin gündeme yaklaşımını aktardı.

Saymaz, "Pazartesi günü İYİP netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir" dedi.

Saymaz'ın konuya dair ifadeleri şöyle:

'Akşener, İmamoğlu ve Yavaş isimlerini gündeme getirdi'

"Temel Karamollaoğlu sözü toplantının başlangıcında sözü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a veriyor ve o da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getiriyor. Bunun üzerine Meral Akşener başka isimlerin de gündeme geldiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine her iki ismin de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları olduklarını ve görevlerine belediye başkanı olarak devam edeceklerini belirtiyor.

Toplantıda söz alan diğer parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktıklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine Akşener söz alarak 'Siz partilerinizden yetki aldınız ama ben almadım. Partimin yetkili kurullarına danışmalıyım' diyor.

'Akşener yetkiyi alabilirdi ancak toplantı sonrasına bıraktı'

Toplantının bitiminde İYİP kurmayları bulundukları yerlerden Ankara'ya doğru harekete geçiyor.

Ancak Akşener dün toplanan partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında bu yetkiyi alabilirdi ancak almayı toplantı sonrasına bıraktı. Bu akşam itibariyle İYİP'te alarm var. Hepsi Genel Merkezlerine gidiyorlar.

'İYİP'te net bir kanaat olduğunu söyleyemem'

İYİP'te çok isimle konuştum ve net bir kanaat olduğunu söyleyemem. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı arkasında duruyor. Başaracağız, başaracağız, başaracağız diye twitler atmışlardı. Diğer partilerde de kararlılık var ancak İYİ Parti de karar süreci biraz uzun sürebilir.

Şu an Altılı Masa'da en uzun iki günü İYİP geçirecek. İYİ Partililerin bir bölümü bu sabah Meral Akşener'in 'Apoletler' konuşmasının etkisi altındaydı. Bir bölümü seçmenlerinin aday olarak Mansur Yavaş'ı tercih ettiğini Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde yüzde 5'lik bir oy kaybına uğrayacaklarını söylüyorlar.

Ancak bu arada bir bölüm İYİ Partili ise Kılıçdaroğlu adına sıcak bakıyor.

Ancak pazartesi günü İYİ Parti netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir."