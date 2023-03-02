İYİP'in 81 il başkanı toplantı için Ankara'ya geliyor

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in; milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile bu akşam bir araya geleceği belirtilmişti.

Bu akşamki toplantının ardından İYİP'in yarın da 81 il başkanı ile Ankara'da toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

4 Mart Cumartesi günü ise İYİP'li milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin katılacağı bir toplantının daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.