İYİP'in 81 il başkanı toplantı için Ankara'ya geliyor

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından İYİP'in 81 il başkanı toplantı için Ankara'ya gelecek.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in; milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile bu akşam bir araya geleceği belirtilmişti.

Bu akşamki toplantının ardından İYİP'in yarın da 81 il başkanı ile Ankara'da toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

4 Mart Cumartesi günü ise İYİP'li milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin katılacağı bir toplantının daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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