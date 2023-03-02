CHP'li vekillerin 'başlıyoruz' paylaşımlarına İYİP'ten tepki mesajları

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısının ardından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü ve adaylığı konusunda uzlaşıldığı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ise masanın çoğunluğunun kararına uyacağını fakat konuyu partisinin Genel İdare Kurulu’nda görüşmek için süre istediği belirtilmişti.

Toplantının ardından kimi CHP'li milletvekilleri ve parti meclis üyeleri ise sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nun "Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz" ifadelerini kullandığı bir video paylaşmıştı.

İYİP'ten tepki

CHP'li milletvekillerinin söz konusu paylaşımlarının ardından İYİP Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İBB İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan tarafından konuya ilişkin tepki geldi.

"Millet 5'ten büyüktür" paylaşımında bulunan Dikbayır, söz konusu paylaşımını sildikten sonra "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o..." paylaşımında bulundu.

Özkan ise "Millet ne derse o olacak.." paylaşımında bulundu.