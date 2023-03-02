Akşener ve Kılıçdaroğlu toplantının ardından kurmayları ile bir araya gelecek

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısının ardından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirildi.

İYİP kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir araya gelecek.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.