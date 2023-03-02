Akşener ve Kılıçdaroğlu toplantının ardından kurmayları ile bir araya gelecek

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaştığı toplantının ardından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Akşener'in kurmayları ile bir araya geleceği belirtildi.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısının ardından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirildi.

İYİP kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir araya gelecek.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

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