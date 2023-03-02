Altılı Masa'da tek isim gündeme geldi: 6 Mart'ta açıklanacak

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları tarafından yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.

TELE1'de yayımlanan '18 Dakika' isimli programa bağlanan TELE1 Muhabiri Engin Açar, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştığını aktardı.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda uzlaşıldığı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in masanın çoğunluğun kararına uyacağını fakat konuyu partisinin Genel İdare Kurulu’nda görüşmek için süre istediği belirtildi.

Açar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

“Kurmaylarla görüştük, birkaç yetkiliyle görüştük. Bugün aday olarak İYİP kanadının başka isim ya da isimleri masaya sunabileceği ihtimali üzerinde durmuştuk ama kesin bir şekilde söyleyebilirim ki aldığım bilgilere dayanarak herhangi bir isim gelmedi.

Masada sadece Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi vardı ve bu isimde mutabık kalındı. İYİP Lideri Meral Akşener 'Masanın çoğunluğu ne düşünüyorsa ben de buna uyacağım' dedi. Sadece kendi partisinin genel kurulunda bunu görüşmek istedi. Diğer kurmaylarına da bildirmek istedi ve pazartesi gününe kadar süre istedi. Net bir şekilde söyleyebiliriz ki Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı aday adayı artık Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.”