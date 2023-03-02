Altılı Masa toplantısı sona erdi: 'Adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz'

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları tarafından yapılan toplantı sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı.

Altı siyasi partinin genel başkanlarının imzasının bulunduğu açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."