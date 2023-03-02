Altılı masanın toplantısı başladı

Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı için, bugün saat 14.00’te, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Saadet Partisi Genel Merkezi’nin girişinde, Karamollaoğlu ile ayrı ayrı fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

Milli İttifakı’nın genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından 13 Şubat’taki toplantı ertelenmişti.

Altı siyasi partinin genel başkanı son olarak 18 Şubat’ta Saadet Partisi Genel Merkezi’nde “deprem” özel gündemi ile toplanmıştı.

Adayın açıklanması beklenmiyor

İttifakın cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı toplantı sonrası herhangi bir aday isminin açıklanması ise beklenmiyor.