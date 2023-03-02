Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı için toplanıyor

CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı genel başkanları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda bir araya geliyor.

Toplantıda ittifakın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken, söz konusu ismin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adayın belirleneceği toplantı öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya gelmiş ve adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz" demişti.

Kritik toplantı öncesi, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'se "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir" diye konuşmuştu.