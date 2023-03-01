AKP seçime hazırlanıyor: Erdoğan'ın 'oluruyla' 6 isim daha atandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim işleri başkan yardımcılığına 6 yeni isim daha atanmasıyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik" ifadesini kullandı.

Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

Buna göre AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek. (AA)