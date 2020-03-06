Şubat ayında en az 131 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Şubat ayında en az 131 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yayımladığı Şubat ayı iş cinayetleri raporunda en az 131 işçi yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rapora göre ölen emekçilerin 118’i ücretli işçi ve memurdan, 13’ü ise kendi hesabına çalışan çiftçi, balıkçı ve esnaftan oluşuyor. Yaşamını yitirenlerin 3'ü kadın işçi, 128'i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ise tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Aynı ayda iki çocuk işçi yaşamını yitirdi, çocuk işçi cinayetleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken yaşamını yitiren 30 emekçi bulunuyor. Bunlar çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, tarım, maden, büro, metal, inşaat, taşımacılık ve belediye işçileri.

Şubat ayında yaşamını yitirenlerin 2'si göçmen/mülteci işçi ve bu işçiler İranlı.

Ölen işçilerin altısı sendikalı. Sendikalı işçiler tarım, gıda, maden, büro ve belediye işkollarında çalışıyordu.

İşçiler en çok inşaat, taşımacılık, güvenlik, tarım, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve konaklama işkollarında yaşamını yitirdi.

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE 'GELİŞİGÜZEL' KURTARMA FAALİYETİ

Van Bahçesaray’da çığ sonucu yaşanan ölümlere değinilen raporda şunlara yer verildi:

"Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla kurtarma çalışmalarında görevlendirilen 2 iletişim, 1 karayolları, 3 belediye işçisi ile 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiştir (Güvenlik görevlilerinin ölümleri ‘adeta bir AFAD çalışanı gibi görevlendirildikleri’ için işkollarında yer alıyor). Yine bir işçi de ilk çığda kar altında kaldı. Diğer ölenler minibüs yolcuları ve çoğunluğu yakınlarını kurtarmaya gelen yurttaşlardır.

Bu noktada 'TMMOB Van İKK, Van Barosu ve Van/Hakkari Tabipler Odası’nın hazırladığı rapor'a göre,

Birinci çığ oluştuktan sonra; böylesi durumlarda ilk elden oluşturulması gereken kriz masasının oluşturulmadan sürecin yönetilmeye çalışıldığı ve dolayısıyla krizin doğru yönetilemediği,

Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik önlemleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı,

Birinci çığdan sonra olay yerine giden kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmadığı, dolayısıyla çığ altında kalan kişilerin sayısına ve akıbetine sağlıklı ulaşılmasında sıkıntılar yaşandığı,

Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten profesyonel ekiplerin yeterli sayıda olmadığı, yeni bir çığ felaketinin oluşmaması için önlemlerin alınmadığı, ağır iş makinelerinin çığ bölgesinde hareketli olduğu,

Henüz ilk çığ felaketinden sonra alınması gereken tedbirlerin üçüncü gün alındığı, öncesinde alınmayan tedbirler, profesyonel kişilerce yapılmayan arama kurtarma çalışmaları ve ikinci çığdan sonra savrulan zırhlı araçların çarpmasıyla can kaybı ve yaralı sayısının arttığı tespit edilmiştir.

SON YEDİ YILDA 458 İŞÇİ İNTİHAR ETTİ

İSİG Meclisi, raporda işçi intiharlarına da yer verdi. Buna göre "2013 yılında en az 15, 2014 yılında en az 25, 2015 yılında en az 59, 2016 yılında en az 90, 2017 yılında en az 89, 2018 yılında en az 73, 2019 yılında en az 82 ve 2020 yılının ilk iki ayında en az 25 işçi olmak üzere; son yedi yılda en az 458 işçi işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar ederek yaşamına son vermiştir" denildi.

İSİG raporunda "İşçi intiharlarının çoğunun nedenini bilemesek de öğrenebildiklerimizin temel üç nedenini borç, işsizlik ve baskı/mobbing oluşturmaktadır. İntihar eden işçilerin yoğunlukla çalıştıkları işkolları ticaret/büro, tarım, sağlık, güvenlik, inşaat, metal ve belediye/genel işler işkollarıdır" dedi.