İSİG: Ocak ayında en az 112 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ocak ayında en az 112 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Ocak ayında en az 112 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Raporda, ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmasına karşın, rapor içerisinde meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayetinin olmadığı belirtildi.

İSİG'in raporunun bir bölümü şöyle:

-112 emekçinin 94'ü ücretli (işçi ve memur), 18'i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

-Ölenlerin 12'si kadın işçi, 100'ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, büro, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti...

-Biri 14 yaş ve altına olmak üzere üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve gıda işkollarında gerçekleşti...

-51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 28 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, gıda, büro, inşaat, taşımacılık, konaklama, belediye ve genel işler işçileri...

-Ocak ayında 7 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 3'ü Suriyeli, 2'si Afganistanlı, 1'i Gürcistanlı ve 1'i Türkmenistanlı...

-Ölen işçilerin ikisi sendikalı. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kağıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansı elde edilemiyor.

-Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, kimya, gıda, metal, madencilik, tekstil ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

-En fazla ölüm nedenleri sırasıyla yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, intihar, şiddet, zehirlenme/boğulma ve patlama/yanma.