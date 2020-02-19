Elektrikte son durum: Halk yüksek faturaya, emekçiler ölüme mahkum ediliyor

Elektrik şirketleri zamlı faturalarla halkın üzerinden milyonlar kazanırken, emekçilerin iş güvenliği kimsenin umurunda olmuyor. Sonuç daha fazla iş cinayeti...

Elektrik hizmetlerinin özelleştirilmesinin maliyeti tüketiciye yansıtılmaya devam ediliyor.

Özellikle son iki yılda elektriğe art arda yapılan zamlar ve faturaya yansıyan ek bedeller halktan büyük tepki topluyor.

MİLYONLARDAN İŞ GÜVENLİĞİNE PAY AYRILMIYOR

Özelleştirmelerin ardından giderek artan faturaların yurttaşlara neredeyse yeni bir kira bedeli olarak dönmeye başlaması bir yana, şirketler kazandıklarının bir kısmını bile kendi çalışanı emekçilerin güvenliği için ayırmayı düşünmediği görülüyor.

İzmir'de dün yüksek fatura bedelleri nedeniyle şubeleri önünde eylem yapılmaya başlanan Gediz Elektrik'te de durum aynı. Şirketin alt taşeronunda 3 yıldır iş güvenliği uzmanlığı yapan bir emekçi, çalışma koşullarını ve iş yerindeki tehlikeleri soL'a anlattı.

UCUZ ATLATILMIŞ ONLARCA KAZA..

"Elektrikle çalışmalarda büyük iki tehlike vardır: Elektrik çarpması ve yüksekten düşme. Ben yaklaşık 3 yıldır Gediz Elektrik firmasının üç alt işvereni ile çalışıyorum. Bu süre içinde, her iki tarafta da (Gdz-Edaş ve Tesis alt işverenleri) iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriliyormuş gibi yapılarak güvensiz çalışmalar sonucu onlarca ölümlü ya da ölümle sonuçlanabilecek iken çok ucuz atlatılmış iş kazasına şahit oldum."

'TUZAKLARLA DOLU ALANLAR TEHLİKEYİ KATLIYOR'

"Bu duruma yol açan en önemli neden 'geri besleme'. Enerjisi kesilmiş yere başka bir kanaldan kontrolsuz bir enerji verilmesi anlamına geliyor, 'geri besleme'. Bu iş taşerona veriliyor. 2 ya da 3 aylık eğitim ile elektrikçi ünvanı verilerek gençler sahaya gönderiliyor. Zaten alt yapısı çok eski ve tuzaklarla dolu olan şehirde bu durum tehlikeyi katlıyor."

"Planlı kesinti yapılan yerlerde çalışma alanı enerjisiz getirilmesine, mahalli topraklama yapılmasına rağmen 'geri besleme' konusunda doğru tespit yapılmaması ve önlem alınmaması nedeniyle çalışanlar elektriğe kapılıyor. Oysa bu tür çalışmalar, EKAT belgeli, bilgili ve deneyimli çalışanlar tarafından, yerinde incelenerek ve 'geri besleme' olabilecek alanların tespit edilmesiyle önlemler alınarak yapılmalıdır."

Enerji hizmeti patronlara peşkeş çekilerek yağmalatılırken, taşerondan taşerona verilerek güvencesiz düşük ücretlerle baskı altında çalıştırılan işçiler de canlarından oluyor, uzuvlarını kaybediyor.

İSİG Meclisi verilerine göre, 2019 yılında enerji sektöründe çalışan en az 52 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.