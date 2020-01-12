2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 2019’da en az 1736 işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2019 yılında en az 1736 işçinin iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamada, “Bu cinayetlerin nedeni, neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları ve sermaye birikim stratejisidir” denildi. Yaşamını yitiren işçilerin yüzde 98’inin sendika üyesi olmadığına da dikkat çekildi.
Ölen işçilerin 115’i kadın, 67’si ise çocuk. Rapora göre, çocuk işçilerin 29’u ise 15 yaşın altında.
Raporda dikkat çeken veriler şöyle:
- Çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olmak üzere 112 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi.
- Yaşamını yitirenlerin 67’si çocuk işçi.
- 181 işçi İstanbul’da, 74 işçi İzmir’de, 72 işçi Antalya’da, 71 işçi Kocaeli’de, 66 işçi Bursa’da ve 56 işçi Ankara’da yaşamını yitirdi.
- İşçilerin 442’si tarım, 336’sı inşaat, 234’ü taşımacılık, 105’i belediye/genel işler, 104’ü ticaret/büro, 70’i metal, 63’ü madencilik ve 50’si enerji işkolunda yaşamını yitirdi.