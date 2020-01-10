Doğa Koleji velileri yeniden eyleme geçiyor

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle ortaya çıkan kriz devam ediyor. Öğretmenlerin 5 aydır maaşları ödenmezken, veliler tekrar eyleme geçme kararı aldı.

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na devredildiğinin ilan edilmesinin ardından geçen süreye rağmen öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi yönünde hâlâ bir adım atılmadı.

Doğa Koleji velileri, öğretmenlerin yaklaşık 5 aydır verilmeyen maaşları ödenmedikçe önümüzdeki yıl için çocuklarının kayıtlarını yenilemeyeceklerini belirtirken, yeniden eyleme geçme kararı aldılar.

Veliler Twitter üzerinden #maaşyoksaerkenkayıtyok hashtagi ile kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürürken, yaptıkları açıklamayla Cumartesi günü (yarın) Doğa Koleji Genel Merkezi önünde bir eylem yapacaklarını duyurdu. Veliler açıklamasında “Önce maaş sonra kayıt demek adına cumartesi günü saat 13.00 de Atasehir1 merkez binası önünde toplanılacak. Tüm Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve personeli davetlidir” ifadesine yer verdi.