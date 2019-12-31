Doğa Koleji patronu böyle kurtarıldı: Halkın cebinden 1 milyar 50 milyon çıkacak...

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı için devlet tarafından 800 milyon TL kredi desteği sağlanacak, Doğa'nın patronu Vedat Saçaklıoğlu'nun ortağı olduğu Koru AVM, 250 milyon liraya Varlık Fonu'na geçecek.

Aylardır öğretmenlerinin maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’na borçlarıyla birlikte satıldı.

Vakıf yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlara teşekkür ederken, ödeme planı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Doğa Koleji'nin patronu Vedat Saçaklıoğlu'nun ortağı olduğu Koru AVM'nin 250 milyon liraya Varlık Fonu'na geçeceğini, İTÜ Vakfı'na da devlet tarafından 800 milyon lira kredi sağlanacağını yazdı.

Yılmaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Asist ve bağlı olduğu Metal Yapı Konut şirketinin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu ile İTÜ Vakfı Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca'nın da katılımıyla yapılan toplantılar sona erdi.

Taraflar arasında imzalar atılırken, medyaya borçlar tablosu ilk elden servis edildi.

Ayrıntıları okuyacaksınız ama şunu bilin ki; 1.5 milyar TL'nin üzerinde açığı olan Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na 800 milyon TL kredi açılarak devredildi.

250 milyon liralık kamulaştırmayı da eklersek. Saçaklıoğlu'na kalan mali yükümlülük 500 bin TL bile değil…

KUPON ARAZİLERİ KAPMIŞTI

Metal Yapı Konut'un Yeşil İnşaat ile sadece Levent'teki Fako İlaç'ın 20 dönümlük arazisinde yaptığı binanın değeri 590 milyon dolar!

Kanal İstanbul projesine yakınlığı vurgulanarak pazarlanan Küçükçekmece'deki Blu Lake'de 788 lüks konut yaptı. Yarısını da sattı.

Saçaklıoğlu'nun Vatan Caddesi'nde 2012 yılında 33 milyon TL'ye aldığı arsayı, 2016 yılında Kadir Topbaş'ın başkanlığı döneminde İBB'ye 430 milyon TL'ye satışı kimseyi mutlu etmedi!

Saçaklıoğlu her yerde arsanın gerçek değerinin 1 milyar lira olduğunu söylerken, CHP kanadı İBB'nin zarara uğratıldığı iddiasını sürdürdü.

Önemli notu da vereyim: FETÖ'den tutuklu Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Saçaklıoğlu'nun Koru Florya ve Vizyon İşletme Yönetimi şirketinde ortaklıkları bulunuyordu.

KORU FLORYA AVM'Yİ DEVLET DEVİR ALIYOR

Konut bölümü satılan Koru Florya projesinde halen kapıları bulunan AVM (alışveriş merkezi) bölümünü 250 milyon TL'ye Varlık Fonu'nun alacağı konuşuldu.

Böylelikle Doğa'nın vergi borçları kapatılacak.

Koru AVM ortaklardan Kavurmacı'nın FETÖ davasından yargılanmasıyla birlikte TMSF'ye geçmişti.

Sözde; okul, yol, su, elektrik hizmeti almak için verdiğimiz vergi alacakları; halkın parasıyla kapatılacak.

Yetmez…

Doğa Koleji'nin işletme giderleri ve banka kredilerinin kapanıp, hayatını sürdürebilmesi için kamu finansmanı kapısı açılıp 800 milyon TL kredi desteği sağlanacak.

Yüksek öğrenim düzeyinde itibarlı bir kurum olan İTÜ Vakfı'na “Al bunu aslanım adam et” deniliyor.

Muhtemelen kredi paketi; 3 yılı geri ödemesiz uzun vadeli olacak.

Doğa kurtulurken, cebimizden 1 milyar 50 milyon TL çıkacak!