Yeni Koronavirüs salgınında acil durum: Ülkelerin görevleri...

Dünya Sağlık Örgütü, 'Yeni Koronavirüs' salgını nedeniyle tüm ülkelere aktif tarama, erken vaka saptama, izolasyon ve vaka yönetimi konularını da içerecek şekilde hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu. Örgüt, herhangi bir yolculuk ve ticaret sınırlamasına gerek olmadığını da açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 31 Ocak 2020 15:05
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin kökenli "Yeni Koronavirüs" salgınında acil durum ilan etti.
Örgüt ülkelere şu çağrılarda bulundu:
- Önümüzdeki dönemde dünyanın herhangi bir yerinde yeni vaka saptanma ihtimali vardır. Bu nedenle tüm ülkeler aktif tarama, erken vaka saptama, izolasyon ve vaka yönetimi konularını da içerecek şekilde hazırlıklı olmalıdır.
- Ülkeler tüm enformasyonu DSÖ ile paylaşmak konusunda yasal sorumluluk altında olduklarını bilmelidir.
- Yeni Koronavirüs'ün (2019-nCoV) bir hayvanda saptanması durumu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne rapor edilmelidir.
- Ülkeler insan enfeksiyonunun azaltılması, sekonder bulaşıcılığın ve uluslararası yayılımın engellenmesi ve bu konularda uluslararası alandaki çalışmalara destek verilmesi konularına özel önem vermelidir.
- Eldeki veriler ışığında, herhangi bir yolculuk ve ticaret sınırlamasına gerek yoktur.
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-...(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)