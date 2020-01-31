Yeni Koronavirüs salgınında acil durum: Ülkelerin görevleri...

Dünya Sağlık Örgütü, 'Yeni Koronavirüs' salgını nedeniyle tüm ülkelere aktif tarama, erken vaka saptama, izolasyon ve vaka yönetimi konularını da içerecek şekilde hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu. Örgüt, herhangi bir yolculuk ve ticaret sınırlamasına gerek olmadığını da açıkladı.

soL - Haber Merkezi