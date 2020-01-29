Dünya Sağlık Örgütü'nden acil toplanma kararı

Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüs salgınıyla ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı.

Örgütten yapılan açıklamaya göre "Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı".

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Ghebreyesus Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım" dedi.

