'Virüs İngiltere'nin yüzde 80'ine bulaşabilir, salgın 2021 baharına kadar sürebilir'

Guardian gazetesinin ulaştığı, İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin hazırladığı belgeye göre halkın 5'te 4'üne virus bulaşması bekleniyor. Belgeye göre, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7,9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir.

İngiliz Guardian gazetesi, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak koronavirüse karşı radikal önlemler almayan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE) hazırladığı belgeye ulaştı.

Gazeteye göre PHE, hazırladığı dosyayı gizli bir bilgilendirme toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine aktardı.

Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek koronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın öngörülerini haberleştirdi.

Buna göre virüs 12 ay daha yayılmaya devam edebilir ve NHS hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.

Bu süreçte İngiltere'de yaşayanların yüzde 80'inde koronavirüse rastlanması bekleniyor.

NHS'e sunulan belgede "Önümüzdeki 12 ay boyunca halkın yüzde 80'ine virüsün bulaşmasının beklendiği ve yüzde 15'inin (7,9 milyon kişi) hastaneye yatırılmasının gerekeceği" belirtiliyor.

Belgede, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi kritik birimlerde çalışanların virüsten ne oranda etkileneceğine dair tahminler de yer alıyor.

Belgeye göre sağlık çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de, toplamda bir aylık süreyle virus sebebiyle çalışamayabilir.

Üst düzey bir NHS çalışanı, halkın yüzde 80'ine koronavirüs bulaşması halinde ölü sayısının 500 binin üzerine çıkabileceğini söylüyor.