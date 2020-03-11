İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni koronavirüse (Kovid-19 ) yakalandığı açıklandı.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries de yeni koronavirüse yakalandı.

Bakan Yardımcısı Dorries ise yaptığı açıklamada, kendisine virüs bulaştığı bilgisinin ardından tavisye edilen önlemleri yerine getirdiğini ve eve kapandığını belirtti.

Dorries, "Halk Sağlığı Kurumu detaylı temas takibi başlattı ve bakanlık ve parlamento ofisim, kurumun önerilerini yakından takip ediyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

Toplamda 382 Kovid-19 vakasının bulunduğu İngiltere'de son olarak 6 kişi, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetmişti.