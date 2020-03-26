VİDEO | Fidel’in sözlerini bir kere daha hatırlamak: Ülkemiz diğer insanlara bomba atmıyor, doktor gönderiyor

Kovid-19 pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerle gerçekleştirdikleri dayanışmayla Kübalı doktorlar bir kere daha dünya gündemindeyken Fidel Castro’nun 2003 yılında yaptığı ‘Daha iyi bir dünya mümkün’ başlıklı konuşmayı hatırlamakta fayda var.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 26 Mart 2020 20:40

Kovid-19 hastalığı dünyayı sararken Küba, hastalığın bulaştığı gemiye kapılarını açarak, yeni koronavirüse karşı etkili ‘interferon alpha 2B’yi dünyayla paylaşarak ve pandemiden en ağır etkilenen bölgelere tıbbi tugaylar yollayarak dünya gündemine geldi.

Kübalı doktorların enternasyonalist dayanışması Kovid-19’dan önce de dünya çapında salgınlar, doğal afetler, kıtlıklar gibi insanlık krizleri sırasında tekrarlanmıştı.

Konuya dair Küba Devrimi’nin öncüsü Fidel Castro’nun 2003 yılında Arjantin’de yaptığı “Daha iyi bir dünya mümkün!” adlı konuşmanın bir kısmını soL okurlarıyla paylaşmak istedik:

"İyimser olduğum için, yaratılan muazzam, hegemonik güçlere rağmen, yapılan hatalara rağmen, bu dünyanın kurtarılabileceğini düşünüyorum, çünkü fikirlerin kuvvetten üstün olduğuna inanıyorum...

Ülkemiz diğer insanlara bomba atmaz, bombalara binlerce uçak göndermez; ülkemiz nükleer silahlara, kimyasal silahlara veya biyolojik silahlara sahip değildir. Ülkemizin on binlerce bilim insanı ve doktoru hayat kurtarma fikri konusunda eğitildi. Bir bilim insanını veya doktoru, diğer insanları öldürmek için madde, bakteri veya virüs üretmek üzere çalışmaya koymak kesinlikle bu kavramla çelişir.

Küba'nın biyolojik silahlar hakkında araştırma yaptığı iddiaları bile yapıldı. Ülkemizde meningokokal menenjit ve hepatit kadar şiddetli hastalıkları tedavi etmek, genetik mühendisliği teknikleri ile aşılar üretmek veya büyük önem taşıyan bir şeyi moleküler immünoloji yoluyla bulmak için araştırmalar yapılmakta; bu çalışmalar bazı hastalıkları önleyebilir, bazılarını tedavi edebilir. Bu yol boyunca ilerliyoruz. Doktorlarımızın ve araştırma merkezlerimizin gururu budur.

On binlerce Kübalı doktor en uzak ve en elverişsiz yerlerde enternasyonalist hizmetler sağladı. Bir keresinde dünyanın karanlık köşelerinde ‘önleyici’ veya sürpriz saldırılar yapamayacağımızı ve asla yapmayacağımızı söyledim; bunun yerine ülkemiz dünyanın en karanlık köşelerine ihtiyaç olan doktorları gönderebiliyor. Doktorlar, bombalar değil. Doktorlar, akıllı silahlar değil."
Pazartesi, 23 Mart 2020 12:31
İtalya'ya yardıma giden Kübalı doktor: Dayanışmamızı göstermeye geldik
Küba Dışişleri Bakanlığı İtalya'daki Kübalı doktorun konuşmasını yayınladı. Dr. Carlos Perez Küba Tıbbi Tugayı Yöneticisi, 'Kovid-19'a karşı bu ulusa yardım edebilmek ve etkilerini en aza indirgemek için kendimizi yetkililerin, hükümetin ve bölgenin sağlık otoritelerinin tamamen emrine amade ediyoruz' dedi.

Küba, koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan İtalya'nın Lombardiya bölgesine doktor göndermişti.

Küba Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki Kübalı doktorun konuşmasını yayımladı.

Küba Tıbbi Tugayı Yöneticisi olan Dr. Carlos Perez, ''Batı Afrika'da Ebola salgını ve sel, deprem gibi diğer doğal afetler sırasında bulunduk. Mesleğimiz, ülkemiz ve dünya ile olan insancıl bağlılığımız dolayısıyla dayanışmamızı göstermeye geldik. Ve düşünüyorum ki şimdi İtalyan kardeşlerimiz çok zor bir zamandan geçiriyor, mütevazı bir şekilde yapabileceğimiz en ufak şey, İtalya halkına yardım etmek ve yapabileceğimiz her şekilde işbirliği yapmaktır. Kovid-19'a karşı bu ulusa yardım edebilmek ve etkilerini en aza indirgemek için kendimizi yetkililerin, hükümetin ve bölgenin sağlık otoritelerinin tamamen emrine amade ediyoruz'' şeklinde konuştu.

İtalya'ya giden Kübalı doktorlardan biri olan yoğun bakım uzmanı Leonardo Fernandez yaptığı açıklamada, "Korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görev var. Korkuyu bir kenara bırakıyoruz. Korkmadığını ancak süper kahramanlar söyleyebilir. Biz süper kahraman değil, devrimci doktorlarız" dedi.