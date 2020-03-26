VİDEO | Fidel’in sözlerini bir kere daha hatırlamak: Ülkemiz diğer insanlara bomba atmıyor, doktor gönderiyor

Kovid-19 pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerle gerçekleştirdikleri dayanışmayla Kübalı doktorlar bir kere daha dünya gündemindeyken Fidel Castro’nun 2003 yılında yaptığı ‘Daha iyi bir dünya mümkün’ başlıklı konuşmayı hatırlamakta fayda var.

Kovid-19 hastalığı dünyayı sararken Küba, hastalığın bulaştığı gemiye kapılarını açarak, yeni koronavirüse karşı etkili ‘interferon alpha 2B’yi dünyayla paylaşarak ve pandemiden en ağır etkilenen bölgelere tıbbi tugaylar yollayarak dünya gündemine geldi.



Kübalı doktorların enternasyonalist dayanışması Kovid-19’dan önce de dünya çapında salgınlar, doğal afetler, kıtlıklar gibi insanlık krizleri sırasında tekrarlanmıştı.

Konuya dair Küba Devrimi’nin öncüsü Fidel Castro’nun 2003 yılında Arjantin’de yaptığı “Daha iyi bir dünya mümkün!” adlı konuşmanın bir kısmını soL okurlarıyla paylaşmak istedik:





"İyimser olduğum için, yaratılan muazzam, hegemonik güçlere rağmen, yapılan hatalara rağmen, bu dünyanın kurtarılabileceğini düşünüyorum, çünkü fikirlerin kuvvetten üstün olduğuna inanıyorum...

Ülkemiz diğer insanlara bomba atmaz, bombalara binlerce uçak göndermez; ülkemiz nükleer silahlara, kimyasal silahlara veya biyolojik silahlara sahip değildir. Ülkemizin on binlerce bilim insanı ve doktoru hayat kurtarma fikri konusunda eğitildi. Bir bilim insanını veya doktoru, diğer insanları öldürmek için madde, bakteri veya virüs üretmek üzere çalışmaya koymak kesinlikle bu kavramla çelişir.

Küba'nın biyolojik silahlar hakkında araştırma yaptığı iddiaları bile yapıldı. Ülkemizde meningokokal menenjit ve hepatit kadar şiddetli hastalıkları tedavi etmek, genetik mühendisliği teknikleri ile aşılar üretmek veya büyük önem taşıyan bir şeyi moleküler immünoloji yoluyla bulmak için araştırmalar yapılmakta; bu çalışmalar bazı hastalıkları önleyebilir, bazılarını tedavi edebilir. Bu yol boyunca ilerliyoruz. Doktorlarımızın ve araştırma merkezlerimizin gururu budur.

On binlerce Kübalı doktor en uzak ve en elverişsiz yerlerde enternasyonalist hizmetler sağladı. Bir keresinde dünyanın karanlık köşelerinde ‘önleyici’ veya sürpriz saldırılar yapamayacağımızı ve asla yapmayacağımızı söyledim; bunun yerine ülkemiz dünyanın en karanlık köşelerine ihtiyaç olan doktorları gönderebiliyor. Doktorlar, bombalar değil. Doktorlar, akıllı silahlar değil."