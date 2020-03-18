Küba ilacını bulan doktor: Dünya sağlığın bir ticari mal değil bir temel hak olduğunu anlama fırsatına sahip

Yeni koronavirüs tedavisinde etkili olan Interferon Alfa 2B ilacının mucidi Kübalı doktor Herrera, 'Dünya sağlığın bir ticari mal değil, aksine bir temel hak olduğunu anlama fırsatına sahip' açıklamasında bulundu.

Küba tarafından üretilen ve yeni koronavirüs tedavisinde etkili olan Interferon Alfa 2B ilacını bulan doktor Luis Herrera, KOVİD-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

TeleSur'a konuşan Herrera, "Dünya sağlığın bir ticari mal değil, aksine bir temel hak olduğunu anlama fırsatına sahip" dedi.

'İLACI 80'LERİN BAŞINDA ÜRETTİK'

İlacın üretim sürecini anlatan Herrera, 80'lerin başında ABD'den önemli bir profesörün Küba'ya gelerek, interferonun "farklı bir amacı olan ilginç bir molekül" olduğunu söylediğini ve ardından bir grup insanın interferonun üretimine yönelik eğitim için Finlandiya'ya gittiğini belirtti.

İlk interferonun (Beta Interferon) Japonya'da, ikincisinin (Alpha Interferon) Kaliforniya'da üretildiğini söyleyen Herrera, "Bir yıl sonra yerel bölümlerde interferonun farklı genlerini klonladık ve 1981 ve 1982'de dengue ateşi salgınına karşı interferon üretmeye başladık, sonuçlarını da Kaliforniya'ya gönderdik" diye konuştu.

Üç yıl önceki MERS salgınında insanların interferonun virüsün çoğalmasını önlediğini anladığına dikkat çeken Herrera, Çin'de salgının başlamasından birkaç hafta sonra insanların ilacı kullanmaya başladığını kaydetti.

Herrera, "Interferonun temel amacı, komplikasyonları ortadan kaldırmak. Gençler ve bağışıklık sistemi iyi durumda olan kişiler ilaca ihtiyaç duymayabilir, ancak yaşlı kişiler bu ilacı kullanarak sağlıklarına yönelik komplikasyondan kurtulabilir" dedi.

'AMACIMIZ DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA İNŞA ETMEK'

Herrera, son olarak Küba'nın diğer ülkelerle dayanışma faaliyetlerine katılması gerektiğini sözlerine ekledi. Herrera, "Yurtdışında çalışan doktorlarımız, diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Bunun nedeni herhangi bir ihracat amacı değil, aksine daha iyi sağlık ve yaşam koşullarının olduğu bir dünya inşa etmek" diye konuştu.