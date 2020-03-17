Şili’de komünist belediye Kovid-19 hastaları için Küba’dan ilaç getiriyor

Şili’de Recoleta’nın komünist belediye başkanı, Halk Eczaneleri’nde dağıtılmak üzere Küba’dan İnterferon Alfa 2B getirmeye başlayacağını açıkladı.

Şili’de Santiago’nun bir ilçesi olan Recoleta Belediye Başkanı Daniel Jadue dün yaptığı açıklamada, Halk Eczaneleri girişimiyle yeni koronavirüs bulaşmış hastalara yardımcı olmak için Küba’dan ilaç ithal etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Şili Komünist Partisi üyesi belediye başkanı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Çin ve İspanya'da başarıyla kullanılan Küba ilacı Interferon 2b için ithalat prosedürlerine başladık. Bu, yüksek riskli enfekte insanlar için olacak” dedi.

En conjunto con @AChifarp iniciamos trámites de importación del Interferon 2b, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos ponemos a disposición de los municipios que lo requieran! #chilesomostodos pic.twitter.com/CxGjvRq3MV — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) March 16, 2020

Belediye başkanı, bunun Halk Eczaneleri ve Belediyeler Birliği (AChifarp) işbirliği ile yapılacağını söyledi.

Jadue, 2015 yılında Recoleta ilçesinde herkes için erişilebilir fiyatlarla işletilen bir dizi eczaneden oluşan Halk Eczaneleri’ni hayata geçirdi.

Birkaç özel eczane zincirinin ilaçların fiyatını artırması ve stokçuluk yapmasına tepki olarak başlatılan program o zamandan beri Şili'nin en büyük şehirleri de dahil olmak üzere ülkede 100'den fazla belediyede faaliyete geçti.

Küba'da üretilen Rekombinant İnterferon Alfa 2B daha önceki koronavirüs salgınlarında, 2002'de SARS'da ve 2012'de MERS'de, enfekte kişilerin bakımı ve tedavisi için de kullanılıyordu. İlaç son koronavirüs salgınında da tedavi sırasında etkinliğini göstermişti.

