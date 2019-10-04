Urfa'da birleşen iki silahlı grup ilk iş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnetlerini sundu

AKP hükümetinin desteklediği ÖSO’nun iki unsuru birleşti ve Milli Suriye Ordusu’nu kurduklarını duyurdu. Kuruluş Urfa’da gerçekleşirken ÖSO yaptığı açıklamada ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanına minnettarlığımızı sunarız’ dedi.

AKP hükümetinin desteklediği cihatçıların kurduğu “Suriye Geçici Hükümeti” Savunma Bakanı Selim İdris, bugün düzenlediği basın toplantısında iki cihatçı grup olan Milli Ordu ve Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin birleştiğini duyurdu. İdris birleşmenin ‘düzenli ordu’ kurulması için bir adım olduğunu söylerken, ÖSO’culardan oluşan yeni yapının isminin “Milli Suriye Ordusu” olduğunu açıkladı.

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARLIĞIMIZI SUNARIZ’

“Milli Suriye Ordusu”nun kuruluşu Urfa'da gerçekleşirken Selim İdris yaptığı açıklamada “Herkesin bildiği üzere Fıratın doğusundaki halkımız, katliamlara maruz kalmıştır, köyleri ve beldeleri yıkılıp, yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek vermektir” diye konuştu.

İdris, açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da minnet sunmayı unutmazken, “Ordumuzun kuruluşu vesilesiyle Suriye halkının katliam ve zulme karşı direnişinde yanında duran herkese ve bilhassa kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve halkına minnettarlığımızı sunarız” dedi.