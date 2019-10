Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Sonu olmayan saçma savaşlardan çekilmenin vakti geldi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda IŞİD bölgenin her tarafına yayılmıştı. IŞİD'i tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen IŞİD'lileri esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi. 'Hayır, size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden IŞİD'lileri yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada' dedim. ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu düşünerek yine hayır dediler. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç Sonsuz Savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık duruma ve kendi 'mahallelerindeki' yakalanmış IŞİD savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine bir hal çaresi bulmak zorunda."

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019