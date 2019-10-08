Trump kararını savundu: Kendi kafama göre karar almıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını savundu. Trump, 'Kararı tek başıma almadım. Herkese danıştım. Her zaman danışırım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını savunan Trump, "Kararı tek başıma almadım. Herkese danıştım. Her zaman danışırım" diye konuştu.

"ABD askerlerinin orada gereğinden fazla kaldığını" söyleyen Trump, "Orada çok çok uzun yıllar kaldık, olması gerektiğinin ötesinde bir zaman diliminde. Savaşmadık, yalnızca durduk. Meselenin öteki yüzünü anlayabiliyorum, ancak o taraftan baktığımızda bu demek olur ki, hiç bir zaman eve dönemeyeceğiz" dedi.

"IŞİD'i yüzde 100 mağlup ettik" diye başladığı cümlesinde bunu Erdoğan'a söylediğini, o sırada gerçekten yüzde 100 mağlup etmediklerini ama şimdi durumun bu olduğunu öne sürdü. "O zaman inanmayıp 'yüzde 100 yenebilir misiniz' diyenler şimdi çıkmak için erken değil mi diyor" diye konuşan Trump, "Artık diğer ülkeler bu savaşçılarla uğraşmalı. Artık Avrupa ülkelerine bel bağlayabiliriz. Bunun yanı sıra, İran, Irak, Türkiye, Rusya'nın bu savaşçılarla ne yapacağını görelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine değinen Trump "Ona herkese saygı göstermesini umduğunu söyledim" diye konuştu.